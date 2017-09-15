حارس برشلونة يختار أفضل هدف استقبلته شباكه..والمهاجم الأخطر

تحدث الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، مع صحفية مع صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية المقربة من برشلونة.

تير شتيجن يختار أفضل هدف استقبلته شباكه..والمهاجم الأخطر

وكشف شتيجن للصحيفة الكتالونية عن أفضل لحظاته بالنادي الكتالوني، أصعب منافس واجهه، بعد 99 مباراة خاضها بقميص البلوجرانا.

وأكد الحارس الألماني، أن أفضل تصديات قام بها كانت أثنان أو ثلاث عالقة بذاكرته، وأهمها التي حسمت مباريات مثل ريال مدريد ضد كروس أو رونالدو.

وأوضح أن أخطر مهاجم واجهه كانو أثنين أو ثلاث، وهم ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، وأدوريز (أتليتك بلباو) .

وبسؤاله عن أفضل هدف استقبلته شباكه، اختار هدف ماركو أسينسيو معلقًا:” هدف ماركو أسينسيو مؤخرًا أمام ريال مدريد”.

وانتقل حارس برشلونة للحديث عن الفريق المنافس الأكثر تعقيدًا، لافتا أنه كان أتليتك بلباو، في ذهاب السوبر الإسباني 2015، والملعب الأكثر تعقيدًا هو سان ماميس.

وأوضح أن أفضل لحظاته بقميص برشلونة كانت نهائي دوري الأبطال في برلين (أمام يوفنتوس)،والتي حسمها البلوجرانا وحسم اللقب لصالحه، مشيرا إلى أن هناك أيضا لحظات خاصة مثل الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان