تقارير: أوزيل يحدد وجهته بعد الرحيل عن آرسنال

سلطت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية الضوء على مستقبل الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، حال رحيله عن النادي اللندني.

وكشفت التقارير الصحفية، عن قيام أوزيل بتحديد وجهته المقبلة، في ظل عدم رغبته في الاستمرار مع فريقه الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في يونيو 2018 بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده بعد مع الجانرز.

وفي وقت سابق قامت إدارة الجانرز بتقديم راتب راتب سنوي قيمته 8.1 مليون جنيه إسترليني على أوزيل إلا أن اللاعب البالغ 28 عامًا يؤجل مسألة تجديد عقده.

وذكرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية نقلا عن ” سبورتس بيلد” الألمانية، رغبة اوزيل في العودة للعمل تحت قيادة مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، في صفوف مانشستر يونايتد.

وقد سبق ولعب أوزيل بالفعل تحت قيادة مورينيو لمدة ثلاث أعوام حين كان في صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة من 2010 إلى 2013.

وعمل أوزيل مع مورينيو في ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013.

وحقق اوزيل مع مورينيو كأس الملك والدوري الإسباني قبل رحيل اللاعب الألماني إلى أرسنال وانتقال المدرب إلى تشيلسي ثم منه لمانشستر يونايتد

وكان ريال مدريد قد اشترى أوزيل من فيردر بريمن والألماني الأعسر يبلغ من العمر 21 عاما، وصنع أوزيل في موسمه الأول مع ريال مدريد 17 هدفا

وفي الموسم الثاني صنع أوزيل 17 هدفا هذه المرة متفوقا على ميسي الذي صنع 15 هدفا.