الدوري يستأنف بمواجهة الرجاء والأسيوطي

تستأنف منافسات الدوري بمواجهة الرجاء بنظيره الأسيوطي سبورت، في تمام السابعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد حرس الحدود “المكس”، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الدوري يعود بمواجهة الأسيوطي والرجاء

وتلقى الرجاء الخسارة في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب، بثلاثية نظيفة، ليظل رصيده بدون أي نقاط.

ويحاول الأسيوطي الاحتفاظ بمستواه بعد عودته للدوري الممتاز، حيث حقق التعادل مع مصر للمقاصة، بهدف لمثله.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعثر الأهلي والزمالك في مستهل مشوارهما لنيل اللقب.

وانهى كل المقاولون العرب والإسماعيلي والمصري البورسعيدي الجولة الأولى في الصدارة برصيد 3 نقاط لكل فريق، مع أفضلية لذئاب الجبل من الناحية التهديفية.

ومع انطلاق الجولة الثانية حافظ المصري البورسعيدي على انطلاقته وحقق فوزًا صعبًا على بتروجيت (1-0) اليوم الخميس على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثانية بالبطولة.

واحرز هدف اللقاء البوركيني ارنستيد بانسيه، في الدقيقة (79) من ضربة جزاء، ليتصدر المصري بطولة الدوري بـ6 نقاط بعدما فاز بالجولة الأولى على وادي دجلة.