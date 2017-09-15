ثنائي أهلاوي في التشكيل الأفضل لدوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” كاف” ثنائي النادي الأهلي حسام عاشور ومؤمن زكريا في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مرحلة المجموعات التي انتهت بتأهل 8 أندية إلى ثمن النهائي.

عاشور وزكريا فى التشكيل المثالى لدورى أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لموقعة هامة ومرتقبة، حين يستقبل نظيره الترجي التونسي، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يواجه المنافس التونسي مرة أخرى في ملعبه يوم 23 من الشهر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التشكيل الذي ضم أفضل 11 لاعب كأفضل تشكيل قبل انطلاق دور الثمانية من البطولة.

وشهد التشكيل تواجد نجمى الأهلى حسام عاشور ومؤمن زكريا، حيث لم يتواجد أي فريق بأكثر من لاعبين على، ليغيب تماما الزمالك عن التشكيل بعدما خرج من دور الـ 16 من البطولة.

ووقع الاختيار من جانب “كاف” على حسام عاشور كأفضل لاعب وسط دفاعي في مرحلة المجموعات.

واهتم الموقع بنشر إحصائية لعاشور حيث مرر 281 تمريرة صحيحة، و28 تمريرة طويلة صحيحة، واستخلص الكرة 51 مرة.

ونال عاشور لقب أفضل لاعب وسط في دور المجموعات، فيما حصل طه ياسين الخنيسى على أفضل مهاجم في دور المجموعات.