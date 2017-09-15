تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة الأهلي والترجي التونسي، مساء غداً السبت، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع بشكل حصري على قناة بي إن سبورتس 1 ، ويعلق عليها المعلق الرياضي علي محمد علي، وتذاع أيضاً على قناة النيل الرياضية على البث الأرضي فقط.

الأهلي يعسكر للترجي في برج العرب

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، معسكراً مغلقاً، في برج العرب بالإسكندرية ، بدءاً من اليوم وحتى موعد المباراة.

كان حسام البدري قد أعلن عن قائمة القريق التي سيواجه بها الترجي التونسي غداً وضمت كلًا من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي ، أحمد عادل ، محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير ، رامي ربيعة ، محمد نجيب ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، علي معلول ، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية ، هشام محمد ، عبد الله السعيد ، صالح جمعة ، كريم نيدفيد، وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، أحمد حمودي ، أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو ، عماد متعب ، جونيور أجايي