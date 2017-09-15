النني: لم نفقد الآمل وهدفنا التتويج بالبطولة

يرى الدولي المصري، محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، أن فريقه هو الأجدر بالفوز بالدوري الأوروبي.

وقال النني خلال تصريحاته لقناة بي إن سبورتس، ” هدفنا هو التتويج بالقب، اتفقنا على ذلك، ونسعي لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع نجم المنتخب المصري، ” لم نتأثر بتسجيل هدف في مرمانا ، مشيراً إلي أننا نجحنا في الضغط عليهم في الشوط الثاني وحولنا تأخرنا بهدف للفوز بثلاثة”.

أرسنال نجح في تحقيق الفوز على نظيره كولن الألماني، في المباراة التي جمعت بيمهما مساء أمس الخميس، على ملعب الإمارات ، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

تأجيل المباراة بسبب الشغب الجماهيري

المباراة تم تأجيلها لمدة ساعة، بسبب أعمال الشغب التي قامت بها جماهير نتادي كولن الألماني خارج ملعب الإمارات، ليضطر الأمن تأجيل المباراة حفاظاً على أرواح الجماهير”.

كان أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، قد دفع بالنجم المصري، محمد النني، منذ بداية المباراة إلي نهايتها، حيث ظهر بشكل جيد وأدي أداء دفاعي وقام بالأدوار المطلوبة منه.