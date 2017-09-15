عماد وحيد: طاهر خير خليفة لصالح سليم

يرى عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أفضل من لمس الكرة في مصر.

وقال وحيد، خلال تصريحاته لبرنامج “حصاد الأسبوع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” ، ” أحب الخطيب كثيراً وأحب شخصيته داخل وخارج الملعب، ومن وجهة نظري هو أفضل من لاعب كرة قدم في مصر، فهو أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معني”.

وعن ترشح الخطيب لانتخابات الأهلي المقبلة قال: ” تعلمت من نجومنا السابقين ألا اتحدث عن الانتخابات إلا في موعدها فقط لا قبلها أو بعدها”.

الخطيب قد أعلن ترشحع على مقعد الرئيس ، وذلك عبر بيان رسمي، وأكد فيه أنه اتخذ هذه الخطوة بناءاً على رغبة جماهير الأهلي .

وحيد: طاهر خير خليفة لصالح سليم

وأردف، ” أرى أن المهندس محمود طاهر، هو خير خليفة للراحل صالح سليم، فهو يشبه في كل شئ”.

وأختتم وحيد حديثه قائلًا، ” هناك العديد من الملفات داخل النادي الأهلي، أحق بالحديث عنها الآن، وليس الحيث عن الانتخابات قبل شهرين من موعدها”.