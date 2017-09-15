بالفيديو.. أرسنال يحبط مفاجأة كولن بدعم من محمد النني

حقق نادي أرسنال الإنجليزي فوزًا غاليًا على ضيفه كولن الألماني بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال يهزم كولن بمشاركة النني

تقدم كولن في الدقيقة التاسعة عن طريق جون كوردوبا من كرة من وسط الملعب من فوق الحارس الذي وقع في خطأ ساذج ثم انتفض عن طريق كولاسيناك في الدقيقة 49 ثم أليكسيس سانشيز في الدقيقة 67 وأخيرًا هيكنور بيلرين في الدقيقة 82.

ولعب محمد النني نجم أرسنال أساسيًا منذ بداية المباراة وكانت بصماته واضحة في قيادة وسط ملعب المدفعجية.

وتصدر أرسنال المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط متفوقًا على سرفينا وباتي بوريسوف بعد تعادلهما بينما كولن في المركز الأخير بلا رصيد.

ويخطط أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال للفوز بالدوري الأوروبي لمصالحة الجماهير خاصة مع عودة نجم الفريق أليكسيس سانشيز الذي تألق في مباراة اليوم وسجل هدفًا رائعًا على طريقة “أر تو” في الزاوية البعيدة.

ويصطدم أرسنال بتشيلسي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ملخص لمسات النني

