أخيرا.. عضو اللجنة الأولمبية يعترف ويفجر مفاجأة الموسم عن “عمومية” الأهلي

كشف حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، عن أن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم من إقامة جمعيته العمومية الخاصة لإقرار لائحته الخاصة على يومين في مقرين مختلفين.

حمادة المصري يعترف بصحة عمومية الأهلي

وأكد حمادة المصري أن القانون لا يوجد به أي مواد تمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين، وهو ما يؤكد صحة موقف القلعة الحمراء.

وشدد المصري على أن الأهلي إذا تقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية سيكسب القضية، ويقر لائحته الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وأضاف أن مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر موقن بصحة موقفه لذلك فهو يرفض إجراء انتخابات وفقًا للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية.

وكان نادي الأهلي قد قرر تصعيد أزمته مع اللجنة الأولمبية التي أقرت ببطلان عموميته وقرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لأنه يرى أن اللجنة المصرية انتزعت حقوق جمعيته العمومية وتحاول فرض شروطها على انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وقرر الأسطورة محمود الخطيب الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة في مواجهة محمود طاهر رئيس النادي الحالي.