غانا تفجر أزمة لمنتخب مصر في تصفيات المونديال

تداولت وسائل الإعلام الغانية شائعات مزعومة حول أزمات منتخب مصر قبل مباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

الإعلام الغاني ينشر شائعات الأزمات في الفراعنة

صحيفة “غانا سوكر نت” الغانية والمتخصصة فى أخبار الساحرة المستديرة نشرت تقريراً يلفق الشائعات حول منتخب مصر يؤكد أن الأزمة مشتعلة بين الجماهير وهيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بسبب الفوز بهدف وحيد على أوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وزعمت الصحيفة أن الوقيعة بين كوبر والمعجبيـن أعطت شرارة امل للجماهير الغانية ولاعبى المنتخب ومدربه، من أجل مواصلة السعى نحو الصعود إلى مونديال روسيا 2018،

واهتمت الصحيفة ببيانات أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفراعنة والذى دافع عن فلسفة كوبر وطريقته فى اللعب والتى تواجه انتقادات حادة من قطاع كبير من الجماهير.

وتتصدر مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط وستواجه الكونغو متذيلة المجموعة بنقطة وحيدة، أما غانا فتحتل المركز الثالث بخمس نقاط ستواجه أوغندا الوصيف بـ7 نقاط فى الجولة القادمة.

وتأمل غانا في تعثر مصر أمام الكونغو من أجل إنعاش آمالها في مواصةا المشوار نحو التأهل للمونديال.