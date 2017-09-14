الأوليمبية المصرية: اللائحة الاسترشادية اصبحت واقع على الأهلي

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللائحة الاسترشادية هي التي سيقيم الأهلي انتخاباته المقبلة عليها، وأصبحت واقع بعد اعتمادها في الجريدة الرسمية.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، قد رفضت لائحة النادي الأهلي التي أقرها بعد عقد جمعيته العمومية، وقررت تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه وقامت بنشرها في الجريدة الرسمية.

حطب : لم نخاف الأهلي

وأضاف حطب خلال تصريحات صحفية، ” لن نخاف الأهلي ، وسنطبق عليه اللائحة الاسترشادية ولن ننظر مطلقاً إلي لائحته الخاصة التي أقرها بعد مخالفته القواعد والقوانين”.

وتابع ، ” من حق النادي الأهلي أن يعترض، ولكن من خلال التحكيم المصري أولاً ومن ثم يلجأ إلي اللجنة الدولية إذا أراد مسئولو الأهلي”.

اللجنة الأوليمبية تحذر الأهلي قبل الجمعية العمومية

اللجنة الأوليمبية قد حذرت مسئولو الأهلي، مؤخراً بأنها سوف ترفض اللائحة الخاصة إذا تمت الجمعية العمومية على يومين ، ولكن مسئولي الأهلي لم ينظروا إلي هذا التحذير وقامو بعقد الجمعية العمومية على يومين، الأمر الذي استاء منه أعضاء اللجنة الأوليمبية وقرروا رفضها (طالع التفاصيل)