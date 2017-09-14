رسميا.. رحيل صاحب إنجاز تأهل السعودية للمونديال وتعيين “باوزا” الفاشل

قرر الاتحاد السعودي تعيين الأرجنتيني باوزا لتدريب المنتخب خلفًا للهولندي فان مارفيك صاحب إنجاز الصعود لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويمتلك باوزا تجربة في تدريب فريق النصر السعودي كما تولى مؤخراً تدريب المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإماراتي وفشل معهما.

مارفيك يرحل عن السعودية

وتسببت شروط فان مارفيك في رحيله عن تدريب المنتخب السعودي رغم أنه نجح باقتدار في قيادة الأخضر السعودي للمونديال.

وتوقفت مفاوضات تجديد التعاقد مع الهولندي “مارفيك” بسبب رغبة مسؤولي الاتحاد السعودي في تواجد المدرب بصفة مستمرة في المملكة وهو ما قابله الهولندي بالرفض.

وكان مارفيك قد قاد السعودية للمونديال بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الثانية خلفًا لمنتخب اليابان الذي خسر من الأخضر في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتولّى باوزا تدريب المنتخب الإماراتي في مايو الماضي خلفًا لمهدي علي، قاده خلالها في 3 مباريات في التصفيات الآسيوية، وحقق الفوز مرة واحدة وكانت على السعودية، وخسر أمام العراق، فيما تعادل مع تايلاند.