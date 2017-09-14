نجم الترجي التونسي يتوعد الأهلي بالستة

توعد فرجاني ساسي نجم وسط نادي الترجي التونسي بالفوز على النادي الأهلي يوم السبت المقبل في المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد برج العرب صمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

فرجاني ساسي: أتمنى الفوز على الأهلي بسداسية

وأكد فرجاني ساسي أن فريقه جاهز لمباراة الأهلي المصري متمنيًا الفوز بنتيجة 5 أو 6 أهداف.

وشدد فرجاني ساني على أن الترجي سيسجل في مباراة الأهلي باستاد برج العرب حتى يطمئن في مباراة العودة بتونس.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي والترجي تعد قمة مبكرة مشددًا على أن من سيركز طوال الـ90 دقيقة هو من سيفوز بالمباراة.

بينما ظهر الانسجام والتوافق بين لاعبي فريق الترجي الرياضي التونسي، خلال مرانهم الأخير بتونس قبل سفرهم إلى مصر لمواجهة النادي الأهلي.

ويلتقي الترجي مع الأهلي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بينما أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمبارة الترجي التونسي وشهدت تواجد عماد متعب ووليد أزارو وجونيور أجايي للهجوم.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي

حراسة المرمي: شريف إكرامي ، أحمد عادل ، محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير ، رامي ربيعة ، محمد نجيب ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، علي معلول ، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية ، هشام محمد ، عبد الله السعيد ، صالح جمعة ، كريم نيدفيد، وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، أحمد حمودي ، أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو ، عماد متعب ، جونيور أجايي