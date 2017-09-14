“كوكا” يشارك في فوز مثير براجا على هوفنهايم بالدوري الأوروبي

خطف فريق سبورتنج براجا المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا فوزًا غاليًا 2-1 على حساب مضيفه هوفنهايم الألماني في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي.

براجا يخطف هوفنهايم في 5 دقائق

بادر هوفنهايم بالتسجيل في الدقيقة 24 من الشوط الأول عن طريق ستفين واجنر ثم رد براجا بهدفين عن طريق كارلوس تيكسيرا وسوزا في الدقيقتين 45 و50.

ونزل أحمد حسن كوكا بديلًا في الدقيقة 83 من عمر المباراة لكن الوقت لم يسفعه لإحراز أي أهداف.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 24 عبر أقدام اللاعب ساندرو واجنر، وتمكن جواو كارلوس تيكسيرا من إحراز هدف التعادل لفريق براجا في الدقيقة 45، قبل أن يتمكن الضيوف من التقدم في النتيجة وخفط الفوز.

وتصدر براجا مجموعته برصيد 3 نقاط مؤقتًا بفارق مستفيدَا من تعادل باشاك شهير ورازدجراد.

وكان كوكا قد عاد انضم لصفوف منتخب مصر خلال مباراتي أوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.