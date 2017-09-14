محمد النني “أساسيا” في تشكيل أرسنال أمام كولن

أعلن أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي تشكيل فريقه لمباراة كولن الألماني في الساعة التاسعة مساء اليوم بافتتاح دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

محمد النني يعود لأرسنال أمام كولن

وتواجد محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر في التشكيل الأساسي للمدفعجية بعد غيابه عن 3 مباريات متتالية.

تشكيل أرسنال أمام كولن

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع : هولدينج – ميرتساكر – مونريال – بيرلين

خط الوسط : مايتلاند نيلس – محمد النني – أيوبي – والكوت

خط الهجوم : سانشيز – جيرو

وكانت صفحة أرسنال الرسمية قد استعانت بصورة الدولى المصرى محمد الننى، لاعب وسط الفريق اللندنى، على الغلاف الدعائى عبر صفحة النادى على “فيسبوك” لمباراة اليوم، أمام نظيره كولن الألماني.

وتلقى محمد النني عروضًا خارجية قبل بداية الموسم لكنه تمسك بالبقاء في أرسنال هذا الموسم رغم قوة المنافسة في وسط الملعب مع تشاكا وأرون رامسي.

ويمتلك محمد الننى، لاعب الأهلى والمقاولون العرب وبازل السويسرى السابق، مواصفات لاعب الوسط الجيد، الذى يستطيع إفساد هجمات الخصم من منتصف الملعب، بجانب الزيادة الهجومية في أحيان كثيرة.