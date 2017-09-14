بالفيديو.. معذبا الأهلي والزمالك يسجلان مجددا في الدوري

سجل عمر السعيد وعاصم صلاح ثنائي ناديي الإنتاج الحربي وطلائع الجيش هدفين في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

السعيد وصلاح يتألقان في لقاء الإنتاج والطلائع

تقدم السعيد للإنتاج الحربي بمتابعة جميلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة ثم تعادل عاصعم صلاح الظهير الأيسر لطلائع الجيش في الدقيقة السابعة من كرة مقوسة ولا أروع على يسار حارس الإنتاج.

وكان عمر السعيد قد سجل هدف فريقه في مباراته أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري بتسديدة صاروخية سكنت مرمى أحمد الشناوي بينما أحرز صلاح هدفًا لطلائع من ركلة جزاء أمام الأهلي في الجولة الأولى للمسابقة.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش 1-1 في افتتاح المسابقة بينما تعثر الزمالك أمام الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بالنتيجة ذاتها.

وفجر تعادل القطبين الأزمات في الدوري حيث اتهم الأهلي لجنة الحكام باختيار الحكم أحمد حمدي لإدارة مباراته والذي كان دون المستوى بينما تزعزت ثقة الزمالك في مدربه نيبوشا خاصة أنها كانت المباراة الأولى للأبيض تحت قيادته بشكل رسمي.