صدمة للزمالك قبل موقعة الداخلية

بات أيمن حفني وعلي جبر ثنائي نادي الزمالك مهددان بالغياب عن مباراة الداخلية في الجولة الثانية للدوري المصري.

واجتمع محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جلسة سريعة مع علي جبر مدافع الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

شكوى حفني وجبر من الإصابة

وخضع علي جبر لتدريبات التأهيل بالجري حول الملعب على أمل تجهيزه لمباراة الداخلية في الجولة الثانية للدوري المصري يوم الأحد المقبل.

بينما شارك محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي تحت قيادة أيمن طاهر بتعرضه للإصابة بكدمة بسيطة في الركبة خلال تدريب الأمس.

فيما اجتمع طارق يحيى المدرب العام الزمالك بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق قبل مران اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعافيه نسبيًا من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة بتمزق في العضلة الضامة.

وشارك أيمن حفني في التقسيمة مع الزمالك خلال تدريبات اليوم استعدادًا للداخلية بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأولي 1-1 مع الإنتاج الحربي وهي المباراة التي فجرت براكين الغضب في القلعة البيضاء.