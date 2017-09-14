حقق نادي المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا بهدف نظيف على حساب نظيره بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

المصري يفوز على بتروجت بركلة جزاء

سجل هدف المصري البورسعيدي البوركيني أريستيد بانسيه في الدقيقة 79 من ركلة الجزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع بتروجت داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه حسام حسن مسابقة الدوري مؤقتًا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على دجلة وبتروجت بينما الأخير في المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة.

ولعب حسام حسن – كعادته – مباراة هجومية منذ البداية على أمل خطف هدف مبكر وتسابق لاعبوه بانسيه ودي ماريا وأحمد جمعة في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى بتروجت الذي لجأ لأسلوب الدفاع والمرتدات.

وأصبحت مباراة الزمالك والمصري المقبلة في الجولة الثالثة للدوري يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل على القلعة البيضاء في ظل تطور مستوى الفريق البورسعيدي هذا الموسم.

وخاض المصري البورسعيدي مباراة اليوم بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: محمد حمدي وكريم العراقي وإسلام صلاح وإسلام أبوسليمة

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وعلاء علي وعبد الناصر محمد دي ماريا

خط الهجوم: أحمد جمعة وأريستيد بانسيه