قائمة نارية للأهلي أمام الترجي التونسي.. تعرف عليها

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلىي قائمة فريقه لمبارة الترجي التونسي يوم السبت المقبل التي تقام على استاد برج العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار حسام البدري قائمة مكونة من 24 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي ، أحمد عادل ، محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير ، رامي ربيعة ، محمد نجيب ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، علي معلول ، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية ، هشام محمد ، عبد الله السعيد ، صالح جمعة ، كريم نيدفيد، وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، أحمد حمودي ، أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو ، عماد متعب ، جونيور أجايي

وقرر حسام البدري الاستعانة بالثلاثي الهجومي عماد متعب وأزارو وجونيور أجايي مع عودة المصابين وليد سليمان وصالح جمعة وعلى معلول إلى جانب هشام محمد لاعب الوسط الذي يدخل القائمة الإفريقية بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي.