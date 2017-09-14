بوسي سعيد تفجر في أزمة في لجنة الحكام

تورط عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة في أزمة جديدة بعد تراجع مستوى الحكام في الجولى الأولى من الدوري المصري.

بطل الأزمة هذه المرة هو بوسي سعيد الحكمة المساعدة التي هاجمت اللجنة خلال اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” وتجاهل عبد الفتاح عقابها مما أثار علامات الاستفهام داخل مجلس الجبلاية.

عصام عبد الفتاح يتجاهل عقاب بوسي سعيد

وتجاهل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام توقيع عقوبات على بوسي سعيد رغم إطلاقها الألفاظ خلال اختبارات الكوبر التي جرت فعالياتها فى ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجامل عصام عبد الفتاح الحكمة المساعدة تحت ضغط قيامها بالعمل في أكاديمية وادي دجلة كمدربة والتي يلعب بها نجله محمد مما دفع عبد الفتاح للجوء لسياسة الموازنات والترضية.

وأطلق رئيس لجنة الحكام وعوده لبوسي بالمشاركة في اختبارات الإعادة للمحكمات المزمع إجراؤها نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو ما دفع مجلس الجبلاية إلى البحث عن أسباب عدم إيقاف بوسي من الأساس.

وواجهت لجنة الحكام باتحاد الكرة انتقادات حادة في الجولة الأولى من الدوري المصري بسبب تراجع المستوى واختيار عصام عبد الفتاح حكامًا صغار السن لإدارة المباريات الكبيرة كما حدث في لقاء الأهلي وطلائع الجيش الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى.

وفتح نادي الأهلي النار على عصام عبد الفتاح بدعوى سوء اختياره للحكم أحمد حمدي لمباراة القلعة الحمراء أمام طلائع الجيش.