ضربة موجعة للترجي التونسي قبل مباراة الأهلي

اعترف فوزى البنزرتي المدير الفني لنادي الترجى التونسي بصعوبة مباراة الأهلي المصري يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الترجي يشكو الإرهاق قبل مباراة الأهلي

وأكد فوزي البنزرتي فى تصريحات لصحيفة “الصباح نيوز” التونسية، أنه سيطالب لاعبيه بضرورة هز شباك شريف إكرامى حارس الأهلي فى مباراة السبت قبل مباراة العودة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري في تونس.

وأوضح فوزي البنزرتي أن معظم لاعبيه يعانون من الإرهاق قبل مباراة الأهلي نظرًا لمشاركتهم مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، وهو ما يثير قلقه.

وأضاف البنزرتي أنه سيحاول تجهيز لاعبيه لموقعة الأهلي بدنيًا ونفسيًا لأنه يريد تسجيل الأهداف ولا شيء آخر غير ذلك.

ورغم معاناة الترجي التونسي من الإرهاق الشديد فإن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة أمثال فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وخليل شمام وبن شريفية وهو ما يجعل مواجهة القلعة الحمراء قمة إفريقية مبكرة.