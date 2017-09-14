لاعب من الأهلي خارج حسابات كوبر قبل موقعة الكونغو

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد أيمن أشرف، لاعب الأهلي، من قائمة الفراعنة أمام الكونغو.

أيمن أشرف يخرج من حسابات كوبر

وخرج أشرف من حسابات كوبر بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الأهلي، بجانب المستوى الجيد الذي يُقدمه حاليًا محمد عبدالشافي وكريم حافظ مع أنديتهما.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو، 8 أكتوبر المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وفي سياق متصل واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه وشهد تراجع الفراعنة 5 مراكز في تصنيف شهر سبتمبر.

واحتل المنتخب المصري المركز 30 عالميا، لكنا احتلت صدارة المنتخبات الإفريقية بفارق طفيف عن منتخب تونس، الفريق الوحيد من بين أفضل 10 منتخبات إفريقية، الذي لم يتراجع، بل وصعد 3 مراكز.

وفي وقت سابق احتل المنتخب المصري المركز الـ19 عالميا في شهري ابريل ومايو الماضيين، قبل أن تتراجع مركزا في يونيو، و4 في يوليو، ومركزا في أغسطس.