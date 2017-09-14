ميسي يوجه رسالة لمهاجم برشلونة

حرص الجوهرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، نصيحة غالية لزميله في الفريق الكتالوني، باكو ألكاسير.

وطالب ميسي زميله ألكاسير، بضرورة الرحيل عن القلعة الكتالونية في يناير المقبل، إذا رغب في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.

الكاسير خرج من حسابات فالفيري

وكشفت صحيفة “ديلي إكسبريس”، أن الكاسير بات خارج حسابات المدرب ارنستو فالفيردي، فذ ظل اعتماده على لويس سواريز وعثمان ديمبلي بجانب النجم الأرجنتيني في الخط الأمامي.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي أبلغ الكاسير، أن جيرارد دولوفيو هو البديل حال إصابة سواريز، على أن يلعب البرغوث في مركز المهاجم الوهمي.

وأشارت إلى أن المهاجم سنتظر حتى يناير المقبل، لدراسة فكرة رحيله عن برشلونة، وإيجاد فرصة أفضل للمشاركة على أمل العودة لمنتخب إسبانيا واللعب في مونديال روسيا.

وابتعد الكاسير عن المشاركة كأساسي مع برشلونى، لكنه شارك في لقاء وحيد الموسم الجاري ضد ريال بيتيس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، ولم يستطع تسجيل أي هدف في البطولة حتى الآن.