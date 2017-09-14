لجنة المسابقات: تأهل الأهلي للمونديال= تأجيل 10 مباريات بالدوري

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن في حال وصول الأهلي لكأس العالم للأندية ستؤجل 10 مباريات له في الدوري.

ويستضيف الأهلي نظيره لترجي التونسي السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا قبل أن تتكرر المواجهة بين الطرفين في 23 من الشهر الجاري.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج “الكورة في ملعبك”، إنه تقرر تأجيل مباراة الأهلي والمقاصة في الأسبوع الثاني بالدوري حيث كان من المفترض أن تقام المباراة في نفس يوم مباراة الترجي.

وأضاف، ان مواجهة الإياب امام الترجي ستأجل للأهلي أيضا في الأسبوع الثالث من الدوري، مشيرا إلى أنه في حال وصول الأهلي في الأدوار المقبلة بالإضافة إلى وصوله لكأس العالم للأندية ستجعلنا نؤجل له 10 مباريات.

وكشف رئيس لجنة المسابقات للحديث عن سبب تأجيل مباراة الزمالك والداخلية، موضحا أن المباراة كانت من المقرر أن تقام يوم الجمعة إلا أنه كان من المفترض أن تقام في نفس اليوم كأس السوبر الإماراتي.

وأشار إلى أنه رغم تراجع المسئولين في الإمارات عن إقامة السوبر الإماراتي الجمعة وإقامته في يناير المقبل، جعل لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والداخلية الأحد حتى لا يتشتت الفريقين.