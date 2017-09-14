الترجي يدعم صفوفه ويوقع مع لاعب جديد قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الترجي، التعاقد مع متوسط الميدان التونسي أنيس بن حتيرة، لاعب فريق غازي عنتاب سبور التركى السابق.

الترجي يحصل على توقيع بن حنتيرة

وحصل الترجي على توقيع بن حتيرة، لموسمين مع الترجي ، ليكون آخر الصفقات المهمة للنادي التونسي، في الميركاتو الصيفي.

وضم الفريق التونسي خلال الميركاتو الأخير اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي الكاميروني فرانك كوم، ومهاجم النادي البنزرتي ماهر بالصغير، ومدافع حمام الأنف محمد أمين المسكيني.

وأشارت تقارير تونسية، إلى أن النادي الإفريقي الذي كان أول من فاوض اللاعب لكن الأزمة المالية التي يعيشها الفريق يبدو أنها قادت إلى فشل المفاوضات.

واستغل الترجي تعثر مفاوضات الافريقي لضم بن حتيرة ليدخل ويحصل على توقيع اللاعب.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء بعد غد السبت، ببرج العرب في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقام لقلء العودة على ملعب رادس يوم 23 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تصل بعثة الترجي ، اليوم الخميس، لمطار برج العرب، على متن طائرة خاصة قادمة من تونس.