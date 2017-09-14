رقم تاريخي ينتظر حسام حسن في مواجهة بتروجيت

بات حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على بعد خطوة واحدة من تحقيق انجاز تاريخي، يضاف لسجلة العامر بالانجازات الفردية والجماعية.

حسام حسن يدخل نادي المائة كمدرب للمصري

ويدخل حسام حسن، مباراته المئوية كمدرب مع فريقه البورسعيدي، حين يواجه نظيره بتروجيت، اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وتولى حسن تدريب المصري في 99 مباراة، منذ مواجهته الأولى والتي جمعته بنظيره ألومنيوم نجع حمادي والتي جرت 10 مارس 2008، وحتى مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وحقق الفريق البورسعيدي الفوز في 44 مباراة، وتعادل في 33 مباراة وخسر في 22 مباراة، وسجل الفريق البورسعيدي 143 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 30 مباراة.

وقاد حسام حسن، المصري في 3 ولايات مختلفة، وقاد الفريق لبلوغ نهائي كأس مصر، بعد غياب طويل، قبل أن يخسر اللقب الموسم المنصرم على يد الأهلي.

ووصل المصري تجت قيادة حسام حسن لبطلة الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، بعدما احتل المركز الرابع في جدول الدوري، كما خسر لقب كأس مصر أمام الأهلي.

وحقق حسام حسن الفوز في افتتاح مشوار فريقه بالدوري، على وادي دجلة بهدف دون رد.