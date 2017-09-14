مصر تتراجع في تصنيف”فيفا”.. وتحافظ على الصدارة الأفريقية

استمر تراجع المنتخب المصر في التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك للشهر الرابع على التوالي، لكنه احتفظ بصدراة المنتخبات العربية.

مصر تتراجع في تصنيف الفيفا

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه وشهد تراجع الفراعنة 5 مراكز في تصنيف شهر سبتمبرز

واحتل المنتخب المصري المركز 30 عالميا، لكنا احتلت صدارة المنتخبات الإفريقية بفارق طفيف عن منتخب تونس، الفريق الوحيد من بين أفضل 10 منتخبات إفريقية، الذي لم يتراجع، بل وصعد 3 مراكز.

وفي وقت سابق احتل المنتخب المصري المركز الـ19 عالميا في شهري ابريل ومايو الماضيين، قبل أن تتراجع مركزا في يونيو، و4 في يوليو، ومركزا في أغسطس.

ويعود تراجع الفراعنة للهزيمة التى تلقاها أمام أوغندا بهدف دون رد في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات عالمية على النحو التالي:

1- ألمانيا (1606 نقطة).

2- البرازيل (1590 نقطة).

3- البرتغال (1386 نقطة).

4- الأرجنتين (1325 نقطة).

5- بلجيكا (1265 نقطة).

6- بولندا (1250 نقطة).

7- سويسرا (1210 نقطة).

8- فرنسا (1208 نقطة).

9- تشيلي (1195 نقطة).

10- كولومبيا (1191 نقطة).

وجاء أفضل 10 منتخبات إفريقية على النحو التالي:

1- مصر (815 نقطة).

2- تونس (810 نقطة).

3- السنغال (774 نقطة).

4- الكونغو الديموقراطية (709 نقطة).

5- نيجيريا (696 نقطة).

6- الكاميرون (689 نقطة).

7- بوركينا فاسو (663 نقطة).

8- غانا (646 نقطة).

9- كوت ديفوار (637 نقطة).

10- المغرب (635 نقطة).