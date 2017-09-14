صلاح يدخل في منافسة مع كريستيانو وميسي على لقب الأفضل

وقع الاختيار على الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في منافسة الحصول على لقب أفضل لاعب بعد انتهاء جولة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في تسجيل هدفًا مع ليفربول أمام إشبيلية أمس الأربعاء في مباراة أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة هدفين لكل فريق.

صلاح ينافس ميسي ورونالدو

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عبر صفحته الرسمية “تويتر” ما يفيد دخول صلاح في منافسة كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وضمت القائمة كل من نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وأغلى لاعب في العالم بالإضافة إلى جيميس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وهاري كين هداف توتنهام الإنجليزي، وروميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعب الوسط تايسون بارسيلوس نجم شاختار دونيسك الأوكراني.

وكان صلاح قد فاز بجائزة افضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس الماضي، بعد أدائه المميز مع الفريقن منذ انتقاله من روما الإيطالي إلى قلعة “انفيلد”. (للتصويت عبر الرابط)