عصام عبد الفتاح يفتح النار على مرتضى منصور

شن عصام عبد الفتاح، المشرف على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، هجوما ناريا على رئيس الزمالك مرتضى منصور، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير ضد الجبلاية.

عبد الفتاح يطلق تصريحات نارية ضد مرتضى

وكان مرتضى منصور هاجم اتحاد الكرة، بعدما اصدرت قرارًا بإيقاف الحكم أحمد حمدي الذي أدار مباراة الأهلي والجيش في الدوري، ثم تراجعت عنها بعد مكالمة تليفونية تمت بينه وبين عبد الفتاح.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات إذاعية مع محمد شبانة، إنه لم يتحدث عبر الهاتف مع مرتضى منصور، معلقا:” “هتقمص شخصيته وأحلف بالطلاق .. عليا الطلاق ما حصل”.

وأوضح أن رئيس الزمالك ارسل له رسالة عبر هاتفه المحمول، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من الدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكشف عبد الفتاح عن نص رسالة مرتضى له حيث جاء فيها “هو احنا هنبتدي الوساخة من أولها؟”، مؤكدا إلى أنه رفض الرد على الرسالة قائلًا، “مردتش أرد على الرسالة عشان أنا محترم”.

وواصل المشرف على لجن الحكام هجومه على مرتضى منصور، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة أخرى من رئيس الزمالك تضمنت ألفاظًا خارجة وتهديدات.

وجاء رد عبد الفتاح على رسالة مرتضى منصور الثانية بجملة:” أنا دكر دكر دكر، ومبخافش منك ولا من اللي أطخن منك.. هو يعلم تمامًا أنا مين”.

وعلق في ختام تصريحاته على إيقاف أحمد حمدي،، مشيرا إلى أن الحكم لديه مباراة غدًا، رافضًا الإفصاح عما إذا كانت في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية.