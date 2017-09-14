صحيفة تكشف سر صراخ كلوب في وجه مدرب إشبيلية

سلطت تقارير صحفية إنجليزية، الضوء على الحوار الذي دار بين يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وإدواردو بيريزو، مدرب إشبيلية الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “ميرور”، أن مدرب ليفرلول قرر التوجه لمصافحة بيريزو بعد نهاية المباراة لمصافحته، ليفاجأ كلوب بانفعلا مدرب اشبيلة عليه بدون مقدمات، ليتدخل الحكم لمحاولة الفصل بين الطرفين وإنهاء هذه الحالة.

مدرب إشبيلية يصرخ في وجه يورجن كلوب بدون سبب

وأوضحت الصحيفة أن كلوب صرخ بقوله “لا أدري لماذا تفعل ذلك معي؟ ما الذي فعلته لك؟ .

وشهدت المباراة حالة طرد لمدرب إشبيلية، بعدما قام بامساك الكرة من امام لاعب ليفربول ويلقيها خارج الملعب.

وانتهت المباراة بين ليفربول واشبيلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

ويعود الخلاف بين ليفربول واشبيلية لواقعة سابقة، منذ تحقيق اشبيلية لقب الدوري الأوروبي عام 2016، على حساب ليفربول والفوز بنتيجة 3-1.

وكان حكم المباراة حذ مدرب اشبيلية من الامساك بالكرة لتعطيل اللعب، لكن بيريزو قرر هذا عدة مرات، ليضطر الحكم لطرده.