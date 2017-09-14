قدامي الأهلي يؤازرون الفريق قبل موقعة الترجي

أعلن عدد من اللاعبين القدامى للنادي الأهلي المصري، حضور جانب من مران الفريق الأحمر، اليوم الخميس، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسين مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور الثمانية بدوري أبطال افريقيا.

ويختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي.

وقرر عدد من لاعبي الأهلي السابقين، حضور المران مثل ربيع ياسين وزكريا ناصف ووليد صلاح الدين وياسر ريان وسمير كمونة.

وينهي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي قبل السفر للإسكندرية، للمبيت هناك ثم خوض مران أخير غداً، بأحد الملاعب المجاورة لمنطقة برج العرب.

ومن المقرر تصل بعثة الترجي، مساء اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة إلى الإسكندرية، لخوض المباراة على أن يؤدي الفريق التونسي، مرانه غداً الجمعة.