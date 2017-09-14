مدرب الأهلي: هدف صلاح في إشبيلية رسالة للحكام في مصر

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالأهلي، ان هدف محمد صلاح، لاعب ليفربول، في شباك فريق إشبيلية الإسباني بدوري الأبطال، يعد رسالة لكل الحكام المصريين.

صلاح يسجل في شباك إشبيلية بدوري أبطال اوروربا

وقال معوض، في تصريحات إذاعية،إن هدف صلاح يوضح الفارق في اتخاذ القرارت بين التحكيم في مصر وأوروبا.

وأوضح ان هدف صلاح جاء بعدما استخلص الكرة من لاعب إشبيلية بشكل سليم وسدد الكرة .

وأشار إلى أن حكم مباراة ليفربول واشبيلية لم يقم الحكم بإطلاق الصافرة لاحتساب خطأ بعد استخلاص صلاح للكرة، مثلما يحدث في مصر.

وألمح معوض إلى أن حكم لقاء الأهلي والطلائع بالدوري، ظلم فريقه بالتغاضي عن ضربات جزاء واضحة وتعطيل اللعب بكثرة القرارات، وهو أمر مستفز ويفسد متعة المباراة.

وأكد أن لاعبو الأهلي جاهزون لمواجهة الترجي المقبلة، بدور الثمانية لدوري ابطال اوروبا، المقرر لها السبت المقبل.