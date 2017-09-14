معوض: أغلقنا صفحة مباراة الجيش..والتعادل كان انذار مبكر

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالأهلي، إن الفريق أغلق مباراة الجيش عقب إنتهائها، لافتا إلى أن المباراة كانت بمثابة الإنذار للفريق.

الأهلي يتعثر قبل مواجهة الترجي

وكان الأهلي قد تعثر في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي، حين تعادل مع طلائع الجيش في الدوري بهدف لكل فريق.

وقال معوض في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن التعادل مع الجيش في أول جولة بالدوري مفيد للفريق حتى يرتب نفسه مبكرا ويصحح أخطائه بشكل سريع.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق استفاد من تعادل الجيش سواء من أخطاء المباراة أو التحكيم ويسعى خلال الفترة المقبلة للظهور بشكل أفضل.

ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء السبت المقبل، بنظيره في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال افريقيا.