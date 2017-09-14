مدرب الأهلي يكشف أخر الاستعدادات لموقعة الترجي

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الفريق يركز بشكل قوي في مباراة الترجي .

الأهلي يواجه الترجي بدور الـ 8 بدوري أبطال افريقيا

ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء السبت ، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال افريقيا.

وقال معوض في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن الجهاز الفني واللاعبين يحفظون فريق الترجي بشكل جيد وقاموا بدراسته بشكل وافي في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن صفوف الأهلي باتت مكتمله بعدما استعاد كل اللاعبين المصابين في أخر يومين، وأصبح الثلاثي وليد سليمان وصالح جمعة وعلي معلول جاهزون لخوض المباراة.

وأوضح معوض أن المباراة بين فريقين كبيرين ولها حسابات خاصة، لافتا إلى أن الأهلي استعد بشكل جيد.

وكان الأهلي قد تعثر في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي، حين تعادل مع طلائع الجيش في الدوري بهدف لكل فريق.