كمونة: رفضت 3 عروض من الدرجة الثانية..وحجازي أفضل من جبر

أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، إن قيادته الفنية لفريق الشباب بالأهلي كانت المرحلة الأخيرة له كمدير فني حاليا، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من عرض في الأيام الأخيرة.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إنه تلقى عروضا من أندية المنصورة وأسوان والشرقية، لكنه فضل الحصول على راحة في الوقت الحالي لترتيب الأوراق.

وأوضح أن ساهم خلال توليه فريق الشباب في الأهلي قام بتقديم أكثر من لاعب للفريق الأول مثل أحمد حمدي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.

وفي سياق آخر تحدث ككونة عن الفارق بين إن أحمد حجازي، مدافع الأهلي المعار إلى وست برومتش الإنجليزي، وعلى علي جبر مدافع الزمالك.

وأشار كمونة إن حجازي وجبر من أفضل المدافعين في مصر ويستحقان التواجد في صفوف المنتخب.

وأوضح ، حجازي يتفوق على جبر في بناء الهجمات والإرتقاء للحصول على الكرات.

وأشار إلى أن حجازي وجبر لابد وأن يكونا هما المدافعان الأساسيان للفراعنة حال لتأهل المونديال روسيا.