ميدو: مباراة غانا وأوغندا ستحدد مصير الفراعنة من التأهل للمونديال

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم روسيا 2018، ليس بأيدي الفراعنة فقط حتى الآن.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن مباراة أوغندا وغانا التي تسبق مباراة الفراعنة أمام الكونغو بيوم، ستحدد بشكل كبير موقفنا من التأهل قبل الجولة الأخيرة.

وأوضح ان في حالة فوز اوغندا على غانا، سنضطر لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة على غانا، حتى وإن فزنا على الكونغو.

وأشار مدرب وادي دجلة إلى أن تحقق أوغندا نتيجة إيجابية مع غانا، حتى يكون فوز الفراعنة على الكونغو هو الإعلان الرسمي لتأهل مصر للمونديال.

وانتقل ميدو للحديث عن مستقبل كوبر مع منتخب مصر،مؤكدا أنه يؤيد بقاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الفراعنة في كأس العالم حال تأهل العالم.

وقال إنه من أكثر المساندين لكوبر وجهازه المعاون، مشيرا إلى أنه حال تأل الفراعنة للمونديالل من الظلم أن يقود المنتخب مدرب أخر غير كوبر.

وأشار إلى أن كل ما طلبه هو أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع كوبر وجهازه لمناقشته فيي إمكانية تغيير طريقة اللعب أو ضم لاعبين جدد في الفترة الحالية وقبل لقاء الكونغو.