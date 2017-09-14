ميدو يعتذر لعامر حسين ويكشف موقفه من رحيل كوبر

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، إنتهاء أزمته مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة معه في الإسكندرية للصلح.

ميدو يعتذر لعامر حسين

وقال ميدو في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إنه يعتذر لعامر حسين عن أي سوء فهم حدث بينهما في الفترة الماضية.

وأضاف، انه دئما ما يضع في الاعتبار مع ماملاته مع الناس عامل فارق السن، مؤكدا أن حسين من الأشخاص الذين خدموا مصر ولذلك فهو يعتبره مثل أخيه.

وأوضح مدرب دجلة إلى أن سيف زاهر وحازم إمام، عضوا اتحاد الكرة، كان لهما دورا كبيرا في الصلح بينه وبين عامر.

وانتقل ميدو للحديث عن مستقبل كوبر مع منتخب مصر،مؤكدا أنه يؤيد بقاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الفراعنة في كأس العالم حال تأهل العالم.

وقال إنه من أكثر المساندين لكوبر وجهازه المعاون، مشيرا إلى أنه حال تأل الفراعنة للمونديال من الظلم أن يقود المنتخب مدرب أخر غير كوبر.

وأشار إلى أن كل ما طلبه هو أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع كوبر وجهازه لمناقشته في إمكانية تغيير طريقة اللعب أو ضم لاعبين جدد في الفترة الحالية وقبل لقاء الكونغو.