إيهاب جلال يتحدث عن الفارق بين الثلاثي التاريخي لحراسة مرمى الأهلي

أكد إيهاب جلال، حارس النادي الأهلي السابق، إن الحارس إكرامي الشحات، كان الأكثر موهبة من أحمد شوبير وثابت البطل.

إكرامي الأكثر موهبة من البطل وشوبير

وقال جلال في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن الكابتن إكرامي الكبير كان الأكثر موهبة من ثابت وشوبير.

وأضاف أن إكرامي كان يملك ميزة لم تكن موجودة في ثابت البطل او شوبير وهي القدرة على العودة للملاعب بعد الإصابة بوقت قليل، على عكس الثنائي الذي كان يحتاج لوقت اطول للتعافي.

وتابع:” إكرامي كان يمكنه المشاركة بعد عودته من الإصابة فورا.

وأشار مدرب الأهلي السابق أن ثابت وإكرامي من أعظم الحراس في مصر ولا يختلف أحد عليهما.

ويتواجد نجل إكرامي شالحات، شريف، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليصبح حارس الفريق الأحمر الأول ومنتخب مصر،و يقدم اللاعب مستويات جيدة خلال الفترة الحالية، ويستعد لخوض مباراة مهمة ومصيرية مع فريقه بعد غد السبت أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال.