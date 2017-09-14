“ميدو” عن مباراة الترجي: لاأتمنى فوز الأهلي ولكن

كشف أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه تربطه علاقة مع معظم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاصة الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي.

وأكد ميدو في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه لا يرغب في فوز الأهلي مطلقًا، بحكم أنه كان لاعبًا في صفوف الزمالك الغربم التقليدي من قبل، كما قاد الفريق الكروي الأبيض من الناحية الفنية.

هل سيشجع ميدو الأهلي أمام الترجي؟

وبسؤاله عن تشجيعه للفريق الأحمر خلال مباراته المقبلة أمام الترجي التونسي، أكد ميدو، أنه كمشجع زمالكاوي لا يتمنى الفوز للأهلي بالطبع، لكن في نفس الوقت يكون سعيد لفوز الأهلي بسبب زملائه.

وأضاف ميدو، أنه تربطه علاقة جيدة بغالبية لاعبي الأهلي، خاصة شريف إكرامي وحسام غالي وأحمد فتحي ووائل جمعة، لافتًا إلى أنه يكون سعيدًا لفوزهم بالطبع كما أنه كان دائما أول المهنئين لهم عقب الفوز بالبطولات والمباريات.

ويستعد الفريق الأحمر لاستضافة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.