جوزيه يكشف عن رغبته في ضم ثعلب الزمالك للأهلي

كشف مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق عن رغبته في ضم نجم الزمالك السابق لصفوف المارد الأحمر أثناء استضافته عبر برنامجه “كل يوم”، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأكد جوزيه أنه كان يرغب في التعاقد مع حازم إمام لاعب الزمالك المعتزل خلال فترته الثانية في الأهلي رغم كبر سن اللاعب عندما كان في نهاية مسيرته الكروية.

وصرح عبر قناة أون تي في بأن الثعلب الصغير كان أكثر لاعب يرغب في تدريبه.

وعلق جوزيه على مجلس إدارة الأهلي الحالي “لايهمني مايفعله مجلس الادارة الحالي ساظل اهلاوي وحب جمهور الاهلي شئ عظيم داخلي هم راحلون في يوم من الايام لكن الكيان سيبقي باولاده وجمهوره”.