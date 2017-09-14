محمد صلاح: الصفقات الجديدة للزمالك ترشحه للفوز بالدوري

علق محمد صلاح مدرب الزمالك السابق على احتمال فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم خلال استضافة عبر برنامج الحريف على قناة دي ام سي.

محمد صلاح: الزمالك لديه فرصة في تحقيق الدوري

وصرح صلاح بأن تجربة فوز الزمالك بالدوري بسبب الصفقات الكثيرة قد تتكرر الموسم الحالي.

وأكد “الزمالك سيظهر بشكل مختلف أمام الداخلية بعد عودة العناصر الرئيسية مثل طارق حامد وعلي جبر”.

وكشف أنه كان السبب وراء ترشيح مؤيد العجاني وعلاء الشبلي ليتعاقد الزمالك مع الثنائي.

وأعرب عن حزنه بسبب رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى صفوف الرائد السعودي معلقا “زعلت بسبب رحيل شيكابالا عن الزمالك لانه قدم موسم مميز مع الزمالك”.

وأشار مدرب الزمالك السابق إلى أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق الذي رحل للفريق لم يرفض ضمه، قائلا “لم يرفض إيناسيو وجودي معه في الجهاز الفني”.

وتحدث عن نيبوشا المدرب الحالي للزمالك، قائلا “تعاملت مع نيبوشا خلال قيادته لهجر السعودي وأبرز سماته إنه لا يغير كثيراً في التشكيل”.