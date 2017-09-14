شاهد.. رد فعل عمرو أديب بعد مشاهدة أهداف 6-1 بين الأهلي والزمالك

ظهرت علامات الغضب على وجه عمرو أديب أثناء استضافته جوزيه مورينيو مدرب الأهلي السابق عبر برنامجه “كل يوم”.
عمرو أديب يعترض على عرض أهداف الأهلي والزمالك الشهيرة
واعترض أديب على عرض أهداف مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بنتيجة 6-1.
وعلق قائلا “نص اللي في الكنترول فرحانين كلهم رفد خلاص قولنا هدفين تلاتة تقوم عارض الستة كلهم”.
جوزيه: أتمني وصول مصر لكاس العالم
وصرح جوزيه “لايهمني مايفعله مجلس الادارة الحالي ساظل اهلاوي وحب جمهور الاهلي شئ عظيم داخلي هم راحلون في يوم من الايام لكن الكيان سيبقي باولاده وجمهوره”.
أضاف “حصل في الاهلي مشاكل الفترة الاخير لاتليق بالاهلي اعتقد من اخترعها علاء عبد الصادق ووصلها للادارة منها اننا بكسب مبالغ من وراء اللاعبين رغم ان مرتبي يكفيني جدا وكنت ابحث ازاي اعلي مرتب اللاعبين دايما”.
وتابع “أتمني وصول مصر لكاس العالم من اجل عودة الجماهير للمدرجات الكورة في الملعب والسياسة بره الملعب الكورة في مصر تحتاج الي الجمهور: