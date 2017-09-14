شاهد.. رد فعل عمرو أديب بعد مشاهدة أهداف 6-1 بين الأهلي والزمالك

أضاف “حصل في الاهلي مشاكل الفترة الاخير لاتليق بالاهلي اعتقد من اخترعها علاء عبد الصادق ووصلها للادارة منها اننا بكسب مبالغ من وراء اللاعبين رغم ان مرتبي يكفيني جدا وكنت ابحث ازاي اعلي مرتب اللاعبين دايما”.