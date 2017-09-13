أصبح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أصبح أول لاعب مصري يشارك مع 4 أندية مختلفة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا مع أندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يحطم أرقام ميدو

وتفوق محمد صلاح على أحمد حسام ميدو نجم توتنهام السابق الذي لعب لأندية أياكس وروما ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ولعب محمد صلاح اليوم بقميص ليفربول في مباراته أمام إشبيلية الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

نتائج الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي وكاراباكا 6-0

مانشستر يونايتد وبازل 3-0

روما وأتلتيكو مدريد 0-0

برشلونة ويوفنتوس 3-0

بايرن وأندرلخت 3-0

أولمبياكوس ولشبونة 2-3

سيلتك وباريس سان جيرمان 0-5

بنفيكا وسيسكا موسكو 1-2

ليفربول وإشبيلية 2-2

توتنهام ودورتموند 3-1

فينورد ومانشستر سيتي 0-4

ريال مدريد وأبويل 3-0

بورتو وبيشكتاش 1-3

شاختار ونابولي 2-1

لايبزيج وموناكو 1-1

حقائق لا تفوتك من الجولة الأوروبية

– تشيلسي حقق أكبر فوز بسداسية نظيفة على كاراباكا

– باريس سان جيرمان فاز بخماسية نظيفة خارج أرضه على سيلتك

– نتيجة الفوز بثلاثية كانت هي الغالبة في الجولة حيث فازت 7 فرق بها كما هو موضح في النتائج السابقة

– روما وأتلتيكو مدريد كانت المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي

– مباراتان فقط انتهتا بنتيجة التعادل 1-1

– فرانك ريبيري لاعب بايرن صاحب أسرع إنذار أصفر في الدقيقة 11 أمام أندرلخت

– سفين كومس لاعب أندرلخت صاحب أسرع حالة طرد في الدقيقة 11 أمام بايرن

– فيرمينيو لاعب ليفربول أول من أهدر ركلة جزاء أمام إشبيلية

– محمد صلاح نجم ليفربول أحرز أول أهداف بدور المجموعات هذا الموسم أمام إشبيلية