بالفيديو.. محمد صلاح يسجل.. وليفربول يتعثر في “كوارث دفاعه” أمام إشبيلية

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لم يشفع لليفربول أمام إشبيلية

تقدم إشبيلية بهدف عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة الخامسة ورد فيرمينو بالتعادل في الدقيقة 21 ثم أضاف نجمنا المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل خواكين في الدقيقة 71 للفريق الإسباني.

وشارك محمد صلاح أساسيًا منذ بداية المباراة رغم الشكوك التي كانت تحيط على مشاركته لإصابته بالتهاب في الحنجرة ثم خرج في الدقائق الأخيرة.

وتسببت كوارث دفاع ليفربول في استقبال الأهداف وأصبح يورجن كلوب المدير الفني للريدز في ورطة من كثرتها.

وشارك فيليب كوتينيو بديلًا لإيمري تشان في الدقيقة 75 لينهي بذلك الجدل حول تمرده رغبة في اللعب لبرشلونة الإسباني.

وتساوت كل فرق المجموعة في رصيد نقطة واحدة بعد تعادل سبارتاك موسكو الروسي مع ماريبور السلوفيني.

وخاض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: جو جوميز- ديان لوفرين- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو

خط الوسط: جوردان هيندرسون- جوجينيو فينالدوم- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: جابرييل ماركادو- سيمون كايير- نيكولاس باريخا- سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط:ستيفن نزونزي- خيسوس نافاس- بانيجا- جويدو بيتزارو- خواكين كوريا

خط الهجوم: وسام بين يدير