ليفربول يتقدم على إشبيليه بثنائية في الشوط الأول.. و”صلاح” يسجل

انتهى الشوط الأول بين فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره اشبيليه، بتقدم الريدز بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الآنفليد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم اشبيليه بالهدف الأول عن طريق لاعبه وسام بن يدير في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل أن يعدل فيرمينيو النتيجة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 21.

صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 من عمر المباارة، ليضع ليفربول في المقدمة.

كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جو جوميز- ديان لوفرين- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- جوجينيو فينالدوم- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: جابرييل ماركادو- سيمون كايير- نيكولاس باريخا- سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط:ستيفن نزونزي- خيسوس نافاس- بانيجا- جويدو بيتزارو- خواكين كوريا.

خط الهجوم: وسام بين يدير