حارس الترجي: سنسجل في الأهلي أصعب فريق بإفريقيا

اعترف معز بن شريفية حارس مرمى فريق الترجي التونسي بصعوبة مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في الساعة السابعة مساء السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية على أن تقام مباراة العودة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

حارس الترجي يتوعد الأهلي

وأوضح بن شريفية أن مباراة الأهلي تعد الأصعب في دوري أبطال إفريقيا خاصة عندما تقام في مصر.

وأشار بن شريفية في تصريحات نشرتها صحيفة “الصباح” التونسية إلى أن لقاء الأهلي يعد مواجهة خاصة بين الفريقين الأكبر في القارة السمراء.

وقال حارس الترجي التونسي:” “فريقنا حاليًا في أفضل حالته وعلينا الإيمان بقدراتنا وإمكانياتنا للعودة بنتيجة ايجابية من مصر”.

وأضاف: “نحن مطالبون بالتسجيل مهما كانت نتيجة المباراة ومهما كانت قوة وقيمة منافسنا لا بدّ ان نوليها اهتماما مثل كل المباريات بعيدا عن التهويل والتخويف لأن كل الفرق التي وصلت الى هذه المرحلة كبيرة”.

وتابع بن شريفية: الأهلي المنافس الأصعب لنا في مشوارنا بدوري الأبطال لكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتأهل لنصف النهائي”.