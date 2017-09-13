عمرو جمال يغسل أحزانه ويسجل هدف التعادل لبيدفيست أمام جولدن

سجل عمرو جمال مهاجم فريق بيدفيست الجنوب إفريقي هدف التعادل لفريقه في مرمى مرمى جولدن أروس خلال المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري جنوب إفريقيا.

هدف عمرو جمال في جولدن أروس

وأحرز عمر جمال الهدف الأول له ولفريقه في الدقيقة 37 من الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما في الأسبوع الثالث بعدما كان متأخرًا بهدف في الدقيقة 33.

ويشارك عمرو جمال في مباراة اليوم أساسيًا للمرة الثالثة على التوالي مع بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكان نادي بيدفيست قد قدم لفتة طيبة بوضع صورة عمرو جمال على بطاقة اللقاء، كنوع من الدعم بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدور قبل النهائي لكأس النخبة في جنوب إفريقيا.

وخسر بيدفيست مباراة كيب تاون في كأس النخبة 2-1 وصنع عمرو جمال الهدف الأول بينما سجل الثاني في مرماه بالخطأ.

وتعاقد بيدفيست مع عمرو جمال على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يفز فريق بيدفيست، حامل لقب المسابقة للموسم الماضي، بأي لقاء حتى الآن، كما ودع مسابقة كأس الثمانية المحلية “النخبة”.