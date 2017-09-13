محمد صلاح “أساسيا” في مباراة ليفربول وإشبيلية

قرر يورجن جلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الدفع بلاعبه محمد صلاح أساسيًا في مباراة إشبيلية الإسباني اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره إشبيلية في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يتخلص من إصابته ويشارك أمام إشبيلية

وعانى محمد صلاح من الإصابة في التهابات الحنجرة خلال الساعات الماضية وهو ما دفع كلوب لإراحته من تدريب الأمس بناءً على نصيحة من طبيبة الفريق.

وشارك محمد صلاح في تدريب صباحي خفيف اليوم أثبت جاهزيته لموقعة إشبيلية التي يتطلع الريدز للفوز بها في مستهل المنافسات الأوروبية.

ولعب ليفربول مع إشبيلية مرة واحدة فى الماضى خلال نهائى بطولة الدورى الأوروبى “اليوروباليج” عام 2016 فى مدينة “بازل” السويسرية وانتهى اللقاء بخسارة ليفربول بنتيجة ٣-١.

بينما خسر يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول بمباراتين من المواجهات الأوروبية الـ ١٥ التى خاضها مع “الريدز” منذ توليه قيادة الفريق، وتلقى الخسارتين من ناديين إسبانيين وهما فياريال وإشبيلية.