رسالة محمود طاهر إلى الخطيب في انتخابات الأهلي

حدد محمود طاهر رئيس نادي الأهلي موقفه من الترشح لانتخابات النادي المقبلة، أمام محمود الخطيب الذي أعلن ترشحه بشكل رسمي أمس.

محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح أمام الخطيب

وأكد محمود طاهر عقب اجتماع لجنة الأندية في طنطا أنه من حق محمود الخطيب الترشح لانتخابات الأهلي لأنه حق شرعي لكل أبناء القلعة الحمراء.

وأضاف طاهر أن محمود الخطيب أحد أبناء القلعة الحمراء ومن حقه الترشح طالما رأي في نفسه الصلاحية لكن يبقى القرار النهائي في يد أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأوضح طاهر أن ترشحه لانتخابات الأهلي محسوم لكنه لن يعلن عنه إلا مع آخر يوم لغلق باب الترشح بعد الاستقرار على قائمته الانتخابية.

وشدد طاهر على أنه لن يعلن عن أي أسماء خاصة بقائمته مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن كافة الأوراق والتفاصيل في اليوم الأخير.

وكان محمود الخطيب قد أعلن ترشحه لانتخابات الأهلي في بيان مقتضب برر غرضه أنه يسعى للحفاظ على قيم ومباديء القلعة الحمراء.

ويعتمد محمود الخطيب على شعبيته الكروية الكبيرة بينما يراهن محمود طاهر على الطفرة التي تحققت في عهده مع القلعة الحمراء.