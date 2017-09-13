الأهلي يحسم مصير حسام البدري

ربط مجلس إدارة نادي الأهلي استمرار حسام البدري المدير الفني للفريق في منصبه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الترجي تحدد مصير حسام البدري مع الأهلي

واضطر مجلس الأهلي برئاسة محمود مع قرب الانتخابات التي ينوي طاهر إلى الاستقرار على الإطاحة بحسام البدري من منصبه إذا خرج من دور الثمانية للبطولة الإفريقية أمام الترجي التونسي.

ويلعب الأهلي مع الترجي يوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بينما تقام مباراة العودة في تونس يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وأصبح مصير حسام البدري مرهونًا بالترجي فإذا تجاوز دور الثمانية وتأهل لنصف النهائي سيستمر في منصبه أما إذا حدث أي إخفاق فإنه سيرحل لأن المجلس سيحاول علاج الخروج الإفريقي بتهدئة الجماهير من خلال إقالته واستقدام مدرب أجنبي من الأسماء اللامعة الكبيرة في أوروبا.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش 1-1 في المباراة الأولى بالدوري المصري والتي أقيمت بينهما على استاد السلام في افتتاح المسابقة المحلية، مما سرب القلق لمجلس الإدارة خوفًا من أي تعثر جديد.